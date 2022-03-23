زيلينسكي: المحادثات مع روسيا صعبة وتشهد صداما أحيانا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن المحادثات مع روسيا صعبة وتصادمية في بعض الأحيان، مضيفاً “خطوة خطوة نحن نتحرك قدما”.

كما، قال إن 100 ألف يعيشون في مدينة ماريوبول الساحلية في ظروف غير إنسانية دون طعام أو ماء أو دواء.

جاءت هذه التصريحات، بعدما أعلن الكرملين أن المحادثات الهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية ليست “جوهرية” بشكل كافٍ.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، في وقت سابق اليوم، بحسب ما نقلت “فرانس برس” هناك عملية ما تجري، لكننا نريد أن نرى مفاوضات أكثر نشاطا، وجوهرية بدرجة أكبر”، وفق تعبيره.

كما أضاف أن المحادثات “أبطأ وأقل مغزى مما نود”، مضيفا أن بلاده سلمت كييف مسودة لبعض الوثائق، لكن الأوكرانيين استجابوا لبعضها فقط.

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إلى ذلك، أوضح أن بلاده لا تنوي نشر ملخص المباحثات مع الجانب الأوكراني، معتبرا أن من شأن تلك الخطوة أن تضر بعملية التفاوض.