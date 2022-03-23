محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض سلطت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الضوء على خدمة طلب إضافة ممثل نظامي، وهذا من خلال بوابة ناجز الإلكترونية التابعة للوزارة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالخطوات.. “العدل” توضح طريقة طلب إضافة ممثل نظامي عبر “ناجز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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