محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان.
وقال إن تصعيد الميليشيا لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن يوم الأحد الماضي إسقاط 9 مسيرات أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة شملت محطة للغاز في خميس مشيط، ومحطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب.
كما أوضح في بيان حينها أن الميليشيات المدعومة من طهران، استخدمت صواريخ كروز إيرانية لاستهداف محطة توزيع تابعة لأرامكو بجازان، وكذلك محطة تحلية مياه بالشقيق.
يشار إلى أن تلك الهجمات والتصعيد أتت قبيل أيام من انطلاق مشاورات يمنية يمنية، دعا إليها مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في الرياض (في 29 مارس وحتى السابع من أبريل).
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق نحو جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.