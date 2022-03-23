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عاجل | 85% من ذوي الإعاقة الجامعيين بلا عمل

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بلغ عدد الباحثين الجدد عن العمل من ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي المسجلين في نظام التوظيف الإلكتروني الحكومي جدارة العام الماضي 635 باحثًا وباحثة، في وقت تصدر الرجال قائمة البحث عن العمل بـ 406 باحثين، وبلغ عدد النساء 229.

ماجستير ودبلوم

استحوذ خريجو الجامعة من ذوي الإعاقة على نسبة الباحثين عن العمل بنسبة 85%، يملكون شهادة البكالوريوس بواقع 399، وتفاوتت البقية بين 4 حاملي الماجستير، ودبلوم ما بعد الثانوية، وبلغ معدل أعمار المتقدمين الرجال من 22 إلى 47 عامًا، وسن المتقدمات من النساء من 22 إلى 47 عامًا.

وكشفت إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أقدم الخريجين فتاة تبلغ 47 عامًا، تخرجت عام 1419، تملك بكالوريوس علم الحيوان غير تربوي، تليها خريجة في عام 1426، بكالوريوس الكتاب والسنة من جامعة أم القرى، بعمر 40 عامًا، وخريجة عام 1430، بكالوريوس جغرافيا، وخريج دبلوم بعد الثانوية 1430 من الكليات التقنية، وخريجة لغة عربية وآدابها جامعة الملك عبدالعزيز عام 1432، وأحدث خريج في عام 2022، يحمل دبلوم بعد الثانوية إدارة مكتبية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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