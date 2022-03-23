وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط عادل بن أحمد صنفيري أن النظام يعمل على إعداد الخطط التشغيلية لإدارات المسجد النبوي من خلال وضع المستهدفات لكل مؤشر من مؤشرات الأداء خلال فترة زمنية محددة خلال العام الهجري ينتج عنه خطط تشغيلية موسمية وسنوية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ويتم متابعة تنفيذها مع الإدارات من قبل إدارة التخطيط والقياس وتقويم الأداء ورفع التقارير اللازمة لها، كما تمكن جميع المستويات الإدارية من متابعة نسب الإنجاز التي تحققها في تنفيذ الخطط التشغيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج إلكتروني لخطة المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.