برنامج إلكتروني لخطة المسجد النبوي

أطلقت الوكالة المساعدة للقياس والجودة والتميز المؤسسي ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برنامجًا إلكترونيًا يمكن الإدارة من إعداد الخطة التشغيلية ومتابعتها من خلال البوابة الداخلية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط عادل بن أحمد صنفيري أن النظام يعمل على إعداد الخطط التشغيلية لإدارات المسجد النبوي من خلال وضع المستهدفات لكل مؤشر من مؤشرات الأداء خلال فترة زمنية محددة خلال العام الهجري ينتج عنه خطط تشغيلية موسمية وسنوية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ويتم متابعة تنفيذها مع الإدارات من قبل إدارة التخطيط والقياس وتقويم الأداء ورفع التقارير اللازمة لها، كما تمكن جميع المستويات الإدارية من متابعة نسب الإنجاز التي تحققها في تنفيذ الخطط التشغيلية.