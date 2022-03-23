كوادر نسائية مؤهلة لموسم رمضان

أطلقت وكالة الشؤون الإدارية والتطويرية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بعد، أولى مبادرات موسم رمضان المبارك لهذا العام 1443 لوكالة الشؤون الإدارية النسائية، ممثلة في إدارة الأكاديمية والتدريب النسائية البرنامج التدريبي «صناعة الكوادر النسائية المؤهلة لموسم رمضان لعام 1443».

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدات الحرمين الشريفين استعدادًا لموسم الشهر المبارك من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات، التي تعكس بشكل إيجابي على زيادة إنتاجية الموظفات وقدرتهن على أداء المهام. ويشتمل على حزم ثقافية تتناول موضوعات (عظمة المكان والزمان وشرف خدمة ضيوف الرحمن، مفاهيم الإتكيت، التميز في تنظيم الحشود بالمسجد الحرام، الأمن الفكري).