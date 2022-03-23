كوادر نسائية مؤهلة لموسم رمضان

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدات الحرمين الشريفين استعدادًا لموسم الشهر المبارك من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات، التي تعكس بشكل إيجابي على زيادة إنتاجية الموظفات وقدرتهن على أداء المهام. ويشتمل على حزم ثقافية تتناول موضوعات (عظمة المكان والزمان وشرف خدمة ضيوف الرحمن، مفاهيم الإتكيت، التميز في تنظيم الحشود بالمسجد الحرام، الأمن الفكري).
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