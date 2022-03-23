وتضم المحطة مجمعًا تجاريًا ودورات مياه ومناطق انتظار ومواقف عامة، ومنطقة تنزيل وتحميل للحافلات وأخرى للسيارات، ومطاعم للوجبات السريعة ومقاهي وتموينات ومباسط وصوالين حلاقة ومأكولات شعبية، إلى جانب مبنى للإدارة ومركز إرشاد وتوجيه.
ويهدف المشروع لتحسين الوضع الحالي للمحطة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية، وسهولة وتنظيم الحركة إلى جانب تفعيل الخدمات الحالية في الساحة لمواسم متنوعة، كما أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير مركز (تسليم)، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق التنسيق الكامل بين كافة الجهات ذات العلاقة للارتقاء بمنظومة خدمات الحج.
وجاءت فكرة انطلاقة هذا المركز لتقديم الخدمات اللازمة لمقدمي خدمات الحج «شركات الطوافة» بالمشاعر المقدسة، ليكون مركزًا رياديًا متطورًا يتواكب مع احتياجات العصر ويعمل على تحسين تجربة المستخدم، ويسهم في الارتقاء بأعمال الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مشروع محطة كدانة بمشعر منى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.