إطلاق مشروع محطة كدانة بمشعر منى

كشفت شركة كدانة إطلاق مشروع محطة كدانة بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات، والتي تبلغ مساحتها حوالي 10.755 م2، وطاقة استيعابية للمواقف بمعدل 575 موقفًا، واستقبال 12 حافلة في الساعة الواحدة، بمعدل انتظار لا يجاوز الدقيقة.

وتضم المحطة مجمعًا تجاريًا ودورات مياه ومناطق انتظار ومواقف عامة، ومنطقة تنزيل وتحميل للحافلات وأخرى للسيارات، ومطاعم للوجبات السريعة ومقاهي وتموينات ومباسط وصوالين حلاقة ومأكولات شعبية، إلى جانب مبنى للإدارة ومركز إرشاد وتوجيه.

ويهدف المشروع لتحسين الوضع الحالي للمحطة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية، وسهولة وتنظيم الحركة إلى جانب تفعيل الخدمات الحالية في الساحة لمواسم متنوعة، كما أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير مركز (تسليم)، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق التنسيق الكامل بين كافة الجهات ذات العلاقة للارتقاء بمنظومة خدمات الحج.

وجاءت فكرة انطلاقة هذا المركز لتقديم الخدمات اللازمة لمقدمي خدمات الحج «شركات الطوافة» بالمشاعر المقدسة، ليكون مركزًا رياديًا متطورًا يتواكب مع احتياجات العصر ويعمل على تحسين تجربة المستخدم، ويسهم في الارتقاء بأعمال الحج.