الكرملين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفقا للخطط

محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير بشكل واضح وفقًا للخطط والمهام المحددة مسبقًا.

وشدد بيسكوف – حسبما نقلت قناة “روسيا اليوم الإخبارية” اليوم الثلاثاء – على أنه “منذ البداية، لم يعتقد أي أحد أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستغرق يومين”، موضحًا أن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الروسي في ماريوبول هو “تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة” الأوكرانية.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت يومها الـ27، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية.