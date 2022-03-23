شركة الطاقة الفرنسية توتال تتعهد بالتوقف عن شراء النفط الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - قالت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال، اليوم الثلاثاء، إنها ستتوقف عن شراء النفط الروسي ومنتجات البترول الروسية في الأشهر المقبلة في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنه لن يتم تجديد أي عقود قائمة كما لن يتم توقيع عقود جديدة.

ونتيجة لذلك، قالت الشركة إنها ستتوقف عن شراء النفط الروسي “في أقرب وقت ممكن وبنهاية عام 2022 على أقصى تقدير”.

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وانسحبت العديد من شركات النفط الغربية الكبيرة، من عملياتها الروسية، ومن بينها شركات “اكسون موبيل” و”شيل” و”بي بي”.