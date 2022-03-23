أمير حائل يرعى الحفل الختامي لمؤتمر الفرص الواعدة والمزايا النسبية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمركز المؤتمرات بجامعة حائل اليوم، الحفل الختامي لمؤتمر الفرص الواعدة والمزايا النسبية بالمنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ورئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ،ثم ألقى الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث كلمة تحدث فيها عن الوطن، وأهمية تكاتف أبنائه، مستعرضا مراحل توقيع الاتفاقية بين الجائزة ومجلس شباب منطقة حائل، وأبرز ما تحقق من خلالها، مؤكداً استمرار دعم الجائزة لكافة البرامج التي تعود على الوطن وأبنائه بالفائدة.

ثم ألقيت كلمة ضيوف المنطقة المشاركين في فعاليات المؤتمر، ألقاها بالنيابة عنهم مدير قنوات إم بي سي بالسعودية محمد التونسي، أعرب فيها عن شكره لسمو أمير حائل وسمو نائبه مشيداً بنجاح فعاليات المؤتمر، ونجاح الكوادر الشابة في تنظيمه.

ثم أعلن أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي توصيات المؤتمر ، مثنياً على الدعم الذي وجده شباب المنطقة من سمو أمير حائل وسمو نائبه، مستعرضاً جانب من النجاحات التي تحققت لمجلس شباب المنطقة، ومنها تمكين شباب وفتيات المنطقة من العمل بشكل بارز في خدمة مجالات متعددة في المنطقة، وإعداد 370 شابا وفتاة لخطة العمل الشبابي، وإقامة ملتقيات للإبداع والفنون، وكذلك المسابقات الوطنية، وعقد شراكات ونقل تجربة مجلس شباب المنطقة لخارج حائل.

ثم توالت فقرات الحفل: قصيدة شعرية، وعرض مرئي عن المؤتمر وأوبريت من إعداد مجلس شباب المنطقة.

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وألقى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد كلمة أشاد فيها بالنسيج الذي يجمع أبناء المملكة، ويجعل منها مملكة للإبداع والإنتاج والعطاء في مختلف المجالات ، مؤكداً أن المستقبل للشباب، وهم من سيقودون الأمة لتحقيق الآمال بفضل من الله ثم بالدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير حائل المشاركين والمساهمين بنجاح المؤتمر .