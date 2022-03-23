اخبار دوليه – ولي عهد أبوظبي: الإمارات حريصة على أمن الطاقة بالعالم

محمد بن مسعود - الدمام - أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء حرص دولة الإمارات على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلهام علييف رئيس أذربيجان الصديقة، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات والعمل المشترك من أجل تنميتها والارتقاء بها خاصة في جوانب الاقتصاد و التجارة و الطاقة وغيرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام».
كما تطرق الاتصال إلى وضع سوق الطاقة العالمي في ضوء أزمة أوكرانيا.
يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا وأثرت على أسواق المال، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.
في حين فرض الغرب عقوبات قاسية ومؤلمة على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.
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