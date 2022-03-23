أنغولا تعلن دعمها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلن وزير خارجية جمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030.

وأوضح في مؤتمر صحفي ، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان مع فخامة الرئيس جواو لورنسو رئيس جمهورية أنغولا، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكداً أن هذا القرار يجسد متانة العلاقات الثنائية بين المملكة وأنغولا.

وأشار إلى أن من أهم دلائل نمو العلاقات بين البلدين هو افتتاح بعثة دبلوماسية لجمهورية أنغولا في المملكة وقرب افتتاح سفارة للمملكة لدى بلاده، واصفاً هذه الخطوة بالإيجابية لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

وقال :” إن دور المملكة في استضافة معرض إكسبو 2030 يعد أحد الروافد التي تعكس أهمية الجانب الاقتصادي، وأن ما تقوم به المملكة تجاه القارة الأفريقية بأكملها يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية، ولهذا أعربت أنغولا عن دعمها لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030″، مؤكدا أن هذا الدعم يأتي تتويجاً للعلاقات الإيجابية بين البلدين.

من جهته عبر معالي المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات القوية بين البلدين.