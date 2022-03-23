رئيس أنغولا يستقبل المستشار بالديوان الملكي قطان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل فخامة الرئيس جواو لورنسو، رئيس جمهورية أنغولا، في القصر الرئاسي الجمهوري أمس الثلاثاء، معالي المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.
ونقل معاليه خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية أنغولا بالتقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن بلاده تقف مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وقد أبدى فخامة الرئيس دعم بلاده الكامل لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر معاليه عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية أنغولا، أسامة بن محمد كرنشي.
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