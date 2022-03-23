وزير الإعلام اليمني: العالم سيدقع ثمن تخاذله مع جرائم الحوثي

محمد بن مسعود - الدمام - ندد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، اليوم، بتقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حاسم تجاه ميلشيا الحوثي، وأعمالها الإرهابية.

وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد معمر الإرياني، أن تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية حيال انقلاب مليشيا الحوثي، وتدخلات إيران في شئون دولة عضو بالأمم المتحدة، وتخاذله تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين منذ انقلابها، واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين في دول الجوار؛ ساهم في تنامي أنشطتها الإرهابية.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، اعتبرت أن حالة الصمت والتخاذل الدولي ضوء أخضر للاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة بحق المدنيين، وتصعيد عدوانها في مختلف المحافظات، واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وتقويض كافة الجهود التي تبذل للتهدئة وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأشار الإرياني إلى أن استمرار هذا التخاذل الدولي إزاء التدخلات الإيرانية في اليمن، وممارسات مليشيا الحوثي الإجرامية والتي ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ستكون لها نتائج كارثية، وسيدفع ثمنه العالم أجمع والشواهد السياسية والاقتصادية والأمنية على ذلك باتت ماثلة للعيان.