“كدانة” تعلن عن مشروع محطتها بمشعر منى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت شركة “كدانة” للتنمية والتطوير التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم عن إطلاق مشروع محطة كدانة بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات، والتي تبلغ مساحتها حوالي 10,755 م2 وطاقة استيعابية للمواقف بمعدل 575 موقفاً، واستقبال 12 حافلة في الساعة الواحدة بمعدل انتظار لا يجاوز الدقيقة.
جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في جدة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتضم المحطة مجمعاً تجارياً ودورات مياه ومناطق انتظار ومواقف عامة، ومنطقة تنزيل وتحميل للحافلات، وأخرى للسيارات ومطاعم للوجبات السريعة ومقاهي وتموينات ومباسط وصوالين حلاقة، ومأكولات شعبية، إلى جانب مبنى للإدارة ومركز إرشاد وتوجيه.
ويهدف المشروع لتحسين الوضع الحالي للمحطة، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وسهولة وتنظيم الحركة إلى جانب تفعيل الخدمات الحالية في الساحة لمواسم متنوعة.
كما أطلقت الشركة مركز (تسليم)، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق التنسيق الكامل بين كافة الجهات ذات العلاقة للارتقاء بمنظومة خدمات الحج.
وجاءت فكرة انطلاقة هذا المركز لتقديم الخدمات اللازمة لمقدمي خدمات الحج «شركات الطوافة» بالمشاعر المقدسة، ليكون مركزاً ريادياً متطوراً يتواكب مع احتياجات العصر، ويعمل على تحسين تجربة المستخدم، ويسهم في الارتقاء بأعمال الحج.
ويقوم المركز بالإشراف والمراقبة والمتابعة بأسلوب مميز في كافة الأعمال، مما يسهم في تطوير الخدمة، وينعكس إيجابياً على تطوير خدمات الحج، ويخدم المركز القطاعات العاملة في الحج تحت مظلة واحدة؛ بما يعود بالنفع على رفع جودة الخدمات من حيث سرعة الاعتماد، وضمان جودة الأعمال المنفذة، في سبيل تقديم خدمة مميزة لحجاج بيت الله الحرام، بما يتناسب مع الاهتمام المقدم لهم من الدولة.
قد يهمك أيضاً :-
- وكيل وزارة الأوقاف يفتتح و يضع حجر أساس لعدد من المشاريع بمحافظة المهرة
- صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن أولى شراكات السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- وزير الرياضة يرعى حفل تخريج 27 طالبا وطالبة من منسوبي القطاع الرياضي
- الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية بـ مأرب
- اخبار الخليج - 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالة وفاة واحدة
كانت هذه تفاصيل خبر “كدانة” تعلن عن مشروع محطتها بمشعر منى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.