البنتاغون: نراقب التحركات النووية الروسية باستمرار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أكد مسؤول كبير في البنتاغون أن الولايات المتحدة تراقب القوات الروسية لكشف نقلها مواد بيولوجية أو كيميائية إلى أوكرانيا.

وقال، في إيجاز للصحافيين عن الأوضاع في أوكرانيا الثلاثاء، إن واشنطن تراقب أي حركة روسية لوضع شحنات كيميائية أو بيولوجية في الذخائر، مثل الصواريخ والقذائف، كما تراقب التحركات النووية الروسية باستمرار.

كما أضاف “لم نرصد تغيرا على سلوك روسيا النووي يستدعي تفعيل خطط الردع”، مضيفاً أن التصريحات الروسية حول استخدام الأسلحة النووية خطيرة جدا.

كذلك، قال إن الولايات المتحدة ترصد مناقشات لدى الروس لاستدعاء المزيد من الإمدادات والجنود.

كذلك أردف قائلاً: “تقديرات الأميركيين أن القوات الروسية ربما تستدعي جنوداً للالتحاق بالمعركة في أوكرانيا، وعلى الأرجح من أراضي دول حيث تنتشر قوات روسية”.