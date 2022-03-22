القبض على شخصين بحوزتهما 5 كيلو جرامات من الحشيش ومبلغ داخل تجاويف مركبة في بيشة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن دوريات الأمن بمحافظة بيشة قبضت على مواطنَيْن، بحوزتهما (5) كيلو جرامات من الحشيش المخدر ومبلغ (349,000) ريال داخل تجاويف مركبة، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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