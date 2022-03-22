محمد بن مسعود - الدمام - حكم قضائي الأول في تاريخ مصر ضد سيدة منعت طليقها من رؤية ابنته بطريقة شيطانية لا تخطر بالبال! (شاهد)

أصدرت محكمة في مصر، حكماً قضائياً هو الأول في تاريخ القضاء. ضد سيدة منعت طليقها من رؤية ابنته منذ ولادتها بحيلة لا تخطر على البال.

قناع!

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حيث كشف الأب المكلوم أن طليقته منعته من الجلوس مع ابنته ذات الأربع سنوات منذ ولادتها. أو حتى لمسها. وذلك بقيامها بتغطية وجه الطفلة بقناع حتى لا يتعرف عليها ولا يستطيع رؤيتها.

وبحسب ما أوردت صحيفة “القاهرة 24”، فقد قضت محكمة البساتين الجزئية بالزام الزوجة التي تدعى وسام.ع، بأداء طليقها 40 الف جنية. وذلك بسبب تعمدها منعه من رؤية نجلته منذ ولادتها حتي الآن.

وقال الزوج أمام قاضي المحكمة إن زوجته منعته من رؤية صغيرته على الرغم من أن المحكمة أصدرت حكما لصالح الزوج لرؤيتها.

لكن الزوجة منعت الأب من ملامسة صغيرته والجلوس معها أثناء تنفيذ حكم الرؤية.

حطمت الهدايا وفبركت صور مخيفة

ولم تكتف الأم بذلك، بل قامت بتحطيم جميع الهدايا التي كان يحضرها الأب لابنته. كما راوغت القضاء بلعبتها. حيث قامت بتغطية وجه الصغيرة بقناع لكي لا يتعرف عليها والدها ولا يستطيع رؤيتها. دون رحمة بالصغيرة والأب وذلك بمشاركة جدة الطفلة لوالدتها.

وأكد الأب أن طليقته كانت تشوه صورته دائماً أمام ابنته. فقامت بفبركة صور له لكي تخاف وترهب الطفلة منه وترفض رؤيته.

وقال الأب الذي أثار الأمر حزناً شديداً في نفسه: “فبركت صوري علي صور مخيفة عشان بنتي تخاف مني. وكنت باجي كل يوم إلى نادي الرؤية ودا اللي المحكمة حددته عشان بس اشوف بنتي؟ لكن مكنتش بعرف أشوفها، بسبب أن والدتها كانت ديما تلبسها قناع علي وشها عشان مشوفهاش”.

وأشار الأب إلى إنه حاول كثيرا رؤية طفلته لكن دون جدوي. حتى بعدما أصدرت المحكمة قرارها. فبسبب خدعة الأم لم يستطع رؤية صغيرته.

لذلك قام الأب برفع دعوى قضائية، وقضت المحكمة بإلزام الأم بإعطاء الأب مبلغ قدرة 40 الف جنيه. ليكون أول حكم قضائي يصدر لسوء نيه الحاضنة. وذلك مما سببته الأم من خسائر للزوج بعدما نفذت حكم الرؤية بخداع الزوج والقضاء وتغطية وجه الطفلة بقناع لكي لا يتعرف الأب عليها.

المصدر: (القاهرة 24)