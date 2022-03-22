هل يسبب “الشاي” ارتفاع ضغط الدم؟.. طبيب يوضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ردَّ طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، اليوم الثلاثاء، على ما يتداوله البعض بشأن دور “الشاي” في رفع الضغط.

وأوضح “الشهري” في مقطع على حسابه بموقع “تويتر” أن “الشاي الأحمر والأخضر والأسود يحتوي على مادة (الكاتيكين) المضادات للأكسدة”.

وأضاف: أن المادة المذكورة تعمل على ارتخاء عضلات الأوعية الدموية وجعلها مرنة؛ مما يخفض الضغط، وتكافح الشيخوخة والأمراض المزمنة وتحافظ على صحة القلب.