اخبار الرياضه السعوديه «طائرة الشبح» تستعرض.. و«الأباتشي» أسقطتها مضادات الفيصلي

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الاهلي عن رغبته الجادة في ضم لقب النخبة إلى لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة، عقب أن حقق فوزاً مهما في اول ايام بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة على حساب الترجي بثلاثة اشواط نظيفة، جاءت نتائجها على النحو التالي: (26/24، 25/18، 25/22).

وفي مواجهة مثيرة حملت بين طياتها الكثير من المتعة والاثارة، نجح الفيصلي في تخطي عقبة الهلال، وتفوق عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، جاءت نتائجها على النحو التالي: (23/25، 25/20، 21/25، 24/26).

الأهلي والفيصلي في لقاء الصدارة

وتقام مساء غد (الأربعاء) منافسات الجولة الثانية من بطولة النخبة للكرة الطائرة، حيث يلتقي الأهلي والفيصلي في لقاء مرتقب ستحسم نتيجته الصدارة المشتركة بين الفريقين، حينما يلتقيان على صالة وزارة الرياضة بالرياض عند تمام الـ(3:45).

أما اللقاء الثاني، فيعني الانتصار فيه البقاء في دائرة المنافسة على ذهب بطولة النخبة، خلال المواجهة التي لن تقل اثارة عن سابقتها وتجمع ما بين الهلال والترجي على الصالة نفسها عند تمام الـ(6:15).