بيئة عسير تطلق المعرض المصور المصاحب لأسبوع البيئة في الراشد مول

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الويمني، اليوم، المعرض البيئي المصور المصاحب، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة، والذي انطلق يوم أمس بمشاركة عدد من الهيئات البيئية والأرصاد.

ويحتوي المعرض على أجنحة خاصة تعريفية بالخدمات التي تقدمها المراكز، كما يحتوي المعرض على ركن تعليمي وتثقيفي خاص بالأطفال، وسيستمر المعرض في استقبال الزوار لمدة 4 أيام.

ومن ضمن فعاليات أسبوع البيئة أيضًا تم اليوم زراعة 500 شتلة في متنزه الهضبة بأبها بمشاركة الكلية التقنية بأبها وعدد من المتطوعين. من جهة أخرى، وضمن فعاليات أسبوع البيئة تم بمحافظة طريب زراعة أول شتلة بمتنزه طريب الخضراء، وفي مركز قنا والبحر تم توزيع عدد من الشتلات بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية، كما قام مكتب محايل بغرس وتوزيع ألف شتلة متنوعة على المواطنين في عدد من الأسواق الشعبية والمدارس، وفي مركز الحريضة تمت زراعة عدد من الشتلات بمدرسة عمر بن عبدالعزيز بحضور رئيس المركز والفرق التطوعية، كما تم تنفيذ حملة لتنظيف شاطئ الحريضة.

وفي محافظة بيشة دشن محافظ بيشة المُكلّف أسبوع البيئة بحضور ومشاركة جمعية رأفة لرعاية الأيتام ورابطة بيشة البيئية وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والإعلاميين، وفي المجاردة تم تدشين أسبوع البيئة بحضور محافظ المجاردة المُكلف وبالتنسيق مع بلدية المجاردة، حيث تم زراعة عدد من الشتلات بحديقة السلام، وفي محافظة بلقرن دشن وكيل المحافظة أسبوع البيئة وتم زراعة 500 شتلة بمتنزه الديرة، وتوزيع الشتلات وتنظيف المتنزه.

وفي مركز العمائر دشن محافظ الأمواه أسبوع البيئة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية وبحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية وطلاب المدارس، كما تم تدشين الفعاليات في كل من محافظات تنومة وتثليث ومركز الصبيخة وغيرها.