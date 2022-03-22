أمير نجران يدشن سلة رمضان

دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز مبادرة سلة رمضان للعام 1443، والمقدمة من جمعيات البر الخيرية بمنطقة نجران ومحافظاتها.

وأوضح رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بنجران الدكتور صالح بن نمران الحارثي، أن عدد السلات الغذائية في هذه المبادرة 23371 سلة، شاركت فيها 11 جمعية خيرية بالمنطقة.

ويضيف المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف أن الجمعية بدأت في تجهيز السلال الغذائية المتكاملة بمشاركة المتطوعين، والتي سيتم توزيعها على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها، وقال عطيف إن الزملاء في إدارة خدمات المستفيدين بالتعاون مع المتطوعين بدأوا في إعداد وتجهيز السلال الرمضانية والتي سيتم توزيعها على المستفيدين اعتبارا من الأحد القادم 24 شعبان، وتستهدف أكثر من 2000 أسرة، وسيكون التوزيع بمقر الجمعية بحي الفيصلية خلال الفترة الصباحية والمسائية، وتتضمن السلة المواد الغذائية الرئيسية مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها.

وتأتي هذه السلال ضمن المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لخدمة الأسر على مدار العام، بدعم ومشاركة أهل البر والعطاء من المحسنين.