وأوضح رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بنجران الدكتور صالح بن نمران الحارثي، أن عدد السلات الغذائية في هذه المبادرة 23371 سلة، شاركت فيها 11 جمعية خيرية بالمنطقة.
ويضيف المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف أن الجمعية بدأت في تجهيز السلال الغذائية المتكاملة بمشاركة المتطوعين، والتي سيتم توزيعها على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها، وقال عطيف إن الزملاء في إدارة خدمات المستفيدين بالتعاون مع المتطوعين بدأوا في إعداد وتجهيز السلال الرمضانية والتي سيتم توزيعها على المستفيدين اعتبارا من الأحد القادم 24 شعبان، وتستهدف أكثر من 2000 أسرة، وسيكون التوزيع بمقر الجمعية بحي الفيصلية خلال الفترة الصباحية والمسائية، وتتضمن السلة المواد الغذائية الرئيسية مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها.
وتأتي هذه السلال ضمن المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لخدمة الأسر على مدار العام، بدعم ومشاركة أهل البر والعطاء من المحسنين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير نجران يدشن سلة رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.