مؤتمر دولي لتعدين المياه المالحة في الخبر

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أعمال المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة، الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه بالشراكة مع منظمة التحلية العالمية (IDA) في مدينة الخبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين.

ورحب الفضلي بالمشاركين وبالجهود في تنظيم هذا الملتقى العالمي الذي يساهم في إعادة تعريف صناعة تحلية المياه ومعالجتها، مؤكداً في كلمته التزام المملكة بالعمل دون كلل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وخططها لتحويل جميع قطاعات الأعمال في المملكة إلى منظومة عمل مميزة متكاملة لمستقبل أفضل ومستدام.

من جانبه، رحب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم بالمشاركين في المؤتمر، مقدماً شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا التجمع العلمي، ممثلاً في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية (DTRI) والجمعية الدولية لتحلية المياه، لعملهم المتواصل وأبحاثهم المستمرة لتحويل أحلامنا إلى واقع، لافتاً إلى أن اليوم، لدينا الكثير من الفرص لاستخراج 8 معادن مهمة جدًا من المحلول الملحي للمحيطات، وتشمل الفوسفور والسيزيوم والإنديوم والجرمينيوم والروبيديوم والمغنيسيوم وكلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم، وهذه العناصر مهمة جدا للاقتصاد اليوم وفي المستقبل.