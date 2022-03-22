شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فهد بن سلطان يواسي أسرتي الطفلين الغريقين بأحد الأنفاق بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرتي الطفلين اللذين توفيا غرقاً - رحمهما الله - في أحد الأنفاق تحت الإنشاء بمدينة تبوك. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. من جهته أعرب ذوو الطفلين رشيد بن محمد البلوي وسليم بن سليمان الحويطي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة، والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم الجلل، سائلين المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء، ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.