شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: قضية «الروهينغيا» واحدة من الأولويات القصوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انعقد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا، على هامش الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، 22 و23 مارس 2022.

وأوضح الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، أن اجتماع اللجنة ينعقد في وقت حرج وفي خضم تطورات مهمة متعلقة بالقضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أنه في رفع هذه الدعوى رسالة قوية إلى المجتمع الدولي حول عمل المنظمة الجماعي والمنسق لدعم الروهينغيا، والتزام المنظمة الراسخ بالمثل العالمية ومبادئ العدالة، والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وشدد على أن قضية الروهينغيا واحدة من الأولويات القصوى على جدول أعمال المنظمة، حيث ظلت تتابعها منذ أكثر من عقدين، لافتاً النظر إلى أن وضعهم لم يتحسن رغم جهود ودعوات المنظمة والمجتمع الدولي، في الوقت الذي ما تزال فيها ميانمار تغض الطرف عن الفظائع المرتكبة بحق الروهينغيا، ولم تف بالتزاماتها الدولية لتهيئة بيئة مواتية للعودة الآمنة والمستدامة والكريمة للروهينغيا إلى وطنهم.

وأشاد الأمين العام بالدور المركزي لغامبيا بصفتها رئيس اللجنة، لقيادة جهود المنظمة على المستوى الدولي لضمان محاسبة ميانمار على الفظائع التي ارتكبت بحق مسلمي الروهينغيا، مثنياً على بنغلاديش لاستضافتها وإيواءها أكثر من مليون لاجئ من الروهينغيا.