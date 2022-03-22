محمد بن مسعود - الدمام - وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد يزور الجمعية الخيرية لتعليم القران الكريم بمحافظة المهرة ويشيد بما تقدمه لتعليم وحفظ كتاب الله

جهينة نيوز-الغيضة-لميس الأصبحي

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أشاد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الاستاذ عبد الناصر الخطري بما تقدمه الجمعية الخيرية لتعليم القران الكريم بمحافظة المهرة وجهودها بخدمة كتاب الله وتحفيظ الشباب والفتيات القران الكريم.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للجمعية الخيرية اليوم الثلاثاء برفقة نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة الاستاذ محمد الشاووش و الشيخ عبد الله اسماعيل آل هادي مدير مركز اعداد الأئمة والدعاة.

واشار إلى أنه استمع من القائمين على الجمعية للأنشطة التي تقوم بها في خدمة كتاب الله وحفاظا القران الكريم ومخرجات هذه الأنشطة مؤكدا على أن هذه الجهود يجب أن تدعم وتسند لإيصال رسالتها وتحقيق اهدافها.

وأكد الخطري على أن وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع تحفيظ القران الكريم ستعمل على التنسيق مع الجمعية بما يخدم أنشطتها وأن الوزارة ستعمل على رعاية ودعم بعض المناشط مع الجمعية بالإضافة إلى التنفيذ المشترك للبعض الآخر.

من جهته قال المدير التنفيذي للجمعية الشيخ صالح السعيدي أن الجمعية سعدت بزيارة وكيل وزارة الاوقاف للاطلاع على عمل الجمعية وأنشطتها وأشار إلى أن الجمعية وخلال الفترات السابقة تقوم بالتنسيق مع الوزارة سواء من خلال مسابقات تحفيظ القران الكريم أو ما يتعلق ببعض الأنشطة والدورات التأهيلية

وأكد على أن الجمعية ستسعى خلال الفترة القادمة لتعزيز الشراكة مع وزارة الاوقاف بمختلف المجالات بما ينعكس ايجاب على أداء الجمعية لأن الشراكة والتعاون بالعمل الخيري ومنه تعليم وحفظ القرآن الكريم يعود بالفائدة المباشرة على ابنائنا في تعلم القرآن الكريم وحفظه فهو أساس للدين والدنيا والآخرة

ووجه الشكر لوكيل الوزارة لتجشمه عناء السفر الطويل لتفقد المحافظة والأنشطة التي تقام فيها كما وجه التحية لمكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة المهرة على دعمهم المستمر لكل الأنشطة بالمحافظة.

و خلال الزيارة تفقد الوكيل الخطري اقسام الجمعية الخيرية لتعليم القران الكريم و ابدى ارتياحه من الجهود المبذولة و مجمل الانشطة لخدمة كتاب الله.

حضر اللقاء الأستاذ سالم نصيب عضو الهيئة الادارية للجمعية وأعضاء الهيئة التنفيذية.