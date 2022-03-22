أمير تبوك يواسي أسرتي الطفلين الغريقين بأحد الأنفاق بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرتي الطفلين اللذين توفيا غرقاً – رحمهما الله – في أحد الأنفاق تحت الإنشاء بمدينة تبوك . وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان. من جهته اعرب ذوي الطفلين رشيد بن محمد البلوي وسليم بن سليمان الحويطي عن يالغ شكرهم وتقديرهم لسمو امير منطقة تبوك على هذه اللفته الانسانية غير المستغربة والتي كان لها بالغ الاثر في التخفيف من مصابهم الجلل سائلين المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.

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