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الولايات المتحدة تسجّل 9,011 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 9,011 إصابة ‏جديدة و 77 وفاة نتيجة فيروس المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 79,571,321 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 969,114.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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