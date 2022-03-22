محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. لحظة إنقاذ صقر بطريقة مثيرة بعد سقوطه في بئر عميقة أثناء مطاردة حمامة
وثق مقطع فيديو، لحظة إنقاذ صقر بطريقة مثيرة،بعدما سقط داخل أحد الأبار العميقة، خلال مطاردة حمامة.
وأظهر مقطع الفيديو، سقوط الطير في البئر على عمق كبير، بعدما طارد الحمامة والتي نجت في نهاية المطاف ولم تسقط في المياه.
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وتجمع حول البئر عدد من الأشخاص، وقاموا بإنزال قطعة خشبية مربوطة في حبل طويل إلى قاع البئر، ليتشبث بها الطير، حسبما أظهر الفيديو.
وقام أحد الأشخاص بسحب الحبل إلى أعلى، بينما تشبث الطير بالقطعة الخشبية، وتم إخراجه من قاع البئر العميقة، وهو مبلل بالكامل، نتيجة سقوطه في المياه المتجمعة بالقاع.
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