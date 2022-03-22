السعوديه نجاح «جراحية» الذيابي

محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى المحرر بصحيفة «عكاظ» الزميل عبدالكريم الذيابي، التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له في مستشفى الأمير سلطان بالطائف. الذيابي كان محل اهتمام الزملاء الإعلاميين في الطائف.

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