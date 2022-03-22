اخبار دوليه – قادة مصر والإمارات وإسرائيل يعقدون قمة ثلاثية في شرم الشيخ

محمد بن مسعود - الدمام - عقد قادة مصر والإمارات وإسرائيل، الثلاثاء، قمة ثلاثية في منتجع شرم الشيخ.
ووصل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، واستقبله لدى وصوله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن توجه رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى شرم الشيخ يوم أمس.
وقال بيان رئاسي إن القادة الثلاثة عقدوا اجتماعًا، الثلاثاء، وأجروا مباحثات «بشأن تداعيات التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائى».
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بحضور الشيخ محمد بن زايد لقاء الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع تطرق إلى «تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية». إلى جانب «عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك».
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