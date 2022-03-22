اخبار الخليج – قائد خفر السواحل يستقبل قائد قوة الواجب المختلطة «CTF 151»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل العميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل ، العقيد محمد اسماعيل الطراونة قائد قوة الواجب المختلطة (CTF 151) والوفد المرافق له. وفي مستهل اللقاء رحب قائد خفر السواحل بقائد قوة الواجب المختلطة والوفد المرافق له، حيث تم مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الأمن البحري ومجال التدريب وبناء القدرات والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

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