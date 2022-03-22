اخبار الخليج – جلالة الملك: البحرين ومنذ عقود طويلة تحتضن وتحترم جميع أهل الديانات على أرضها الطيبة دون تمييز في مجتمع متحاب

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم السيد أورييل بيرل شريك النحات الإسرائيلي دانيل كافري ، والسيدة جوي مالكا روتنبرغ والدكتور رافاييل ناجل الأعضاء في دائرة الأعمال الإبراهيمية ، بمناسبة زيارتهم للبلاد، حيث قدموا لجلالته مجسمًا فنيًا يمثل «يمامة السلام» وهي تمنح لرؤساء الدول تقديرًا لجهودهم في إرساء السلام مقدمة من النحات دانيل كافري وذلك تقديراً لدور جلالة الملك المفدى الرائد في نشر قيم السلام والمحبة والتعايش الإنساني بين الشعوب.

وخلال اللقاء، رحب حضرة صاحب الجلالة بالجميع ، معرباً عن شكره للفنان دانيل كافري على هذا الإهداء .

مؤكداً جلالته رعاه الله أن البحرين ومنذ عقود طويلة تحتضن وتحترم جميع أهل الديانات على أرضها الطيبة دون تمييز في مجتمع متحاب .