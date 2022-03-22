اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من سفير البحرين لدى السعودية بمناسبة النجاح الذي حققته المملكة في تنظيم سباق الفورمولا وان

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تهنئة من الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، رفع فيها أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2022.

وأكد السفير أن النجاح الكبير والباهر الذي حققه سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2022 يعد إنجازًا جديدًا يضاف لإنجازات مملكة البحرين الرائدة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله رعاه، مشيرًا إلى أن تنظيم السباق بعصره الجديد هو نتاجٌ واضح لجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومتابعته الحثيثة والمتواصلة لكافة التحضيرات والتجهيزات الأمر الذي ساهم في نجاح الحدث العالمي بصورة باهرة نالت استحسان الجميع، مما عزز من مكانة مملكة البحرين كموطن لرياضة السيارات في الشرق الأوسط.