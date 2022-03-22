اخبار الخليج – المشاركون في برنامج «ضيافة» يقومون بزيارة ميدانية لمجلس النواب ومركز «دراسات» والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية»IISS»

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022م، زيارة ميدانية للدبلوماسيين المشاركين في النسخة الثانية من برنامج (ضيافة) إلى مقر كل من: مجلس النواب، ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة « دراسات»، والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS).

وقد التقى المشاركون خلال زيارتهم لمجلس النواب بسعادة النائب عبدالرزاق حطاب، حيث تم عرض مهام النائب التشريعية والرقابية، كما استمع المشاركون لشرح حول آلية عمل المجلس النيابي واختصاصات السلطة التشريعية والعمل البرلماني وجهاز الأمانة العامة في مجلس النواب، بحضور مدير إدارة الدعم النيابي، ومدير الاتصال، ومديرة إدارة الشؤون القانونية، ومدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني، ورئيس قسم البحوث القانونية بالمجلس، وحضر المشاركون خلال الزيارة جانب من الجلسة الاعتيادية ال٢٥.

وخلال زيارتهم لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، اطلع الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي للمركز، المشاركين على الدور الأساسي الذي يقوم به المركز في تحليل التطورات الاستراتيجية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية وإجراء البحوث ذات الصلة، انطلاقًا من رؤية قائمة على الابتكار، وتم أيضًا التعرف على تاريخ تأسيس المركز ونشأته.

وحول زيارة المشاركين الميدانية للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS، تم عقد جلستين مستديرتين برئاسة الدكتور حسن الحسن، زميل أبحاث سياسات الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حول القوة والاستراتيجية والعلاقات متعددة الأطراف.