اخبار الخليج – الشيخ دعيج: نسعى لتفعيل علاقات التعاون والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل مجلس دول الآسيان والبحرين برئاسة سعادة الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة وفدا ماليزيا رفيع المستوى يوم الأحد الماضي 20 من مارس الجاري برئاسة سمو الأمير داتو تونكو جيهانيز أنور «سلطان بادليشاه» يرافقه سعادة السفير ‏داتو أحمد شهيزان بن عبد الصمد، والسيدة هو لاي كوان والسيد حصرول نظام بن رضوان‎.‎. وذلك بالتعاون مع السفارة الماليزية في البحرين وبتنظيم من لجنة ماليزيا بمجلس دول الآسيان والبحرين برئاسة السيد نبيل أجور النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة.

وبهذه المناسبة أعرب سعادة الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة عن ترحيبه بالوفد الضيف، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص مجلس دول الآسيان والبحرين على توطيد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين مملكة البحرين وجميع دول الآسيان وعلى رأسها مملكة ماليزيا الصديقة، في ظل ما تشهده العلاقات السياسية بين المملكتين من تميز وتفاهم كبيرين بين القيادة السياسية في كلا البلدين الصديقين.

وأشار الشيخ دعيج إلى أن الزيارة تطرقت لكيفية تفعيل كافة السبل المتاحة من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين من خلال جهود القطاع الخاص الداعمة للتوجهات السيادية في كلا الدولتين وكذلك الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري، ودفع المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص البحريني والماليزي.

من جهته أعرب سمو الأمير داتو تونكو جيهانيز أنور «سلطان بادليشاه» عن سعادته بهذه الزيارة، ووجه الدعوة إلى رئيس مجلس إدارة دول الآسيان والبحرين سعادة الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة، وكافة أعضاء مجلس إدارة لزيارة «ولاية كيداه Kedah» في ماليزيا في أقرب فرصة متاحة لاستكمال مباحثات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وتأسس مجلس دول الآسيان والبحرين في العام 2017م للتعريف ‏بفرص ‏الاستثمار ‏المتاحة في ‏المملكة، ‏والعمل ‏على خلق شراكات اقتصادية مثمرة بين ‏الجانبين، ‏وتقوية ‏علاقات الصداقة والتفاهم بين ‏الشعب البحريني وشعوب ‏منظمة ‏الآسيان، ‏وتطوير العلاقات ‏التجارية والاقتصادية والتجارية والسياحية ‏والثقافية، ‏وتعزيز العلاقات ‏المتبادلة لما فيه ‏منفعة البحرين ‏ودول ‏الآسيان، ‏وتشجيع علاقات التعاون بين البحرين ‏وهذه ‏البلدان في ‏المجالات ‏الاقتصادية ‏والتجارية على وجه الخصوص‎.‎

ويضم مجلس الآسيان 10 دول آسيوية هي (إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، ‏بروناي، ‏ميانمار، تايلند، كمبوديا، ‏لاوس، فيتنام، والفلبين).‏