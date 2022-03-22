تعليم تبوك يشارك بفعاليات أسبوع البيئة بمحافظة حقل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلةً بمكتب التعليم بمحافظة حقل, اليوم فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا “، بالتعاون مع بلدية المحافظة. وبدأت الفعاليات بحملة لغرس الأشجار في محيط وأفنية المدارس بمشاركة الطلاب والمعلمين، وتأتي الحملة حرصاً من إدارة مكتب التعليم بالمحافظة على رفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلاب، والتعريف بأهمية استدامة البيئة، وتصحيح السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة، والاهتمام بالغطاء النباتي في المنطقة، واستشعار الواجب الذي يحتم على جميع أفراد المجتمع زراعة الشجرة والحفاظ عليها.

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