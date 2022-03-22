محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. لحظة إطلاق النار على فلسطيني نفذ عمليتي طعن ودهس وقتل 4 إسرائيليين في بئر سبع

أعلنت مصادر أمنية وطبية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين، في هجوم مزدوج شمل عمليتيْ دهس وطعن في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وكشفت مصادر الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت منفذ الهجوم بالرصاص، في حين تحوم شكوك حول وجود منفذ آخر جاري البحث عنه بشكل موسع.

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وتداولت قنوات وحسابات إخبارية مقاطع فيديو تظهر أحد الأشخاص يقف في الشارع وبيده سكين، قبل أن يتجمع حوله أشخاص إسرائيليون مسلحون ويطلقون النار عليه.

وقالت القناة العبرية 13 في التلفزيون الإسرائيلي إن عملية طعن وقعت داخل مجمع تجاري في مدينة بئر السبع، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص في العملية، منهم 3 سيدات ورجل.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي لاحقاً أن منفذ العملية هو الأسير المحرر مؤخرًا من سجون الاحتلال محمد غالب أبو القيعان، وقالت إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بأعداد كبيرة بعد الهجوم بلدة حورة بالنقب المحتل التي ينحدر منها المنفذ.