8 نصائح لبيئة آمنة داخل المنزل

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة، اليوم، عددا من النصائح الهامة للمحافظة على المنزل، وأفراد الأسرة من الأمراض.

وشددت الصحة على أهمية التوقف عن التدخين في المنزل، وتخزين الأدوية في مكان آمن ومغلق وبعيد عن الأطفال، مع استخدام كاشف أول أكسيد الكربون في المنزل.

ونبهت وزارة الصحة على ضرورة الحرص على نظافة الأيدى، مع اتباع تعليمات الاستخدام للمواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف المنزلية، مع ضرورة تنظيف المنزل بشكل دوري.