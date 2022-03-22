اخبار الخليج – «وزارة الإسكان» و«عقارات الإسكان» تعرض «دانات السيف 2» في «معرض الخليج للعقار»

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن معرض الخليج العقاري بات يمثل استحقاقاً سنوياً هاماً لجميع الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في مملكة البحرين على المستويين الحكومي والخاص، مشيداً بتنوع المجالات التي يقدمها المعرض، والتي تتناول قطاعات البناء والتشييد والعقارات والتصميم الداخلي.

وقال الوزير أن الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا المعرض تعزز من دوره وأهميته في خدمة القطاع العقاري بالمملكة، كما تأتي تلك الرعاية في إطار اهتمام سموه بالتعافي الاقتصادي وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة فايروس كورونا، من خلال تنظيم تلك الفعاليات الهامة التي تساهم في إثراء الحراك الاقتصادي بالمملكة.

وقال الوزير أن وزارة الإسكان وشركة «عقارات الإسكان» المملوكة لبنك الإسكان تأتي في إطار سياسة التعريف بالجهود الإسكانية التي تقدمها الحكومة الموقرة للمواطنين، والترويج لمشاريع السكن الاجتماعي التي يقدمها بنك الإسكان في مختلف محافظات المملكة، باعتبار أن البنك يعد شريكاً رئيسياً في خطط وبرامج وزارة الإسكان الرامية إلى تنويع الخيارات أمام المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية المناسبة وبأسرع وقت ممكن.

كما أشار الوزير أن مشاركة الوزارة وشركة عقارات الإسكان في المعرض تكتسب أهمية إضافية في ظل التوجه نحو التوسع في منح القطاع الخاص دوراً رئيسياً في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، عبر البرامج والمبادرات التي تنوي الوزارة طرحها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى المبادرات القائمة حالياً، منوهاً إلى أن ذلك يأتي ضمن محور توفير حلول إسكانية مبتكرة المدرج في الخطة الإسكانية.

وحول محتوى جناح الوزارة ومعرض عقارات الإسكان، قال الوزير أن الجناح يستعرض جهود الحكومة الموقرة في تنفيذ مدن البحرين الإسكانية، والتي شكلت ركناً أساسياً في خطة توفير 40 ألف وحدة سكنية، كما تعرض «شركة عقارات الإسكان» مشروع المرحلة الثانية لدانات السيف»، والذي يعد أحد مشاريع الشركة السكنية والتجارية، ويخدم المستفيدين من تمويلات برنامج مزايا والتمويلات الإسكانية الأخرى التي تقدمها وزارة الإسكان، فضلاً عن استعراض خطط استكمال بناء مدن البحرين الاسكانية، وما تتضمنه من مواقع مخصصة للاستثمار ضمن برنامج تطوير المشاريع الاسكانية على الأراضي الحكومية.

من جانبه أكّد الدكتور خالد عبد الله مدير عام بنك الإسكان أنه من خلال الرؤية المشتركة بين الوزارة وبنك الإسكان لتقييم الملف الإسكاني وإيجاد الحلول غير التقليدية، قام البنك بتحويل سياسته التشغيلية نحو بناء المشاريع الإسكانية التي تخدم قطاع كبير من طلبات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار، الأمر الذي يسهم في خفض عدد الطلبات الإسكانية بالتوازي مع جهود الوزارة. بالإضافة إلى تطوير الحلول التمويلية التي تمكن الشرائح المختلفة من المواطنين من تحقيق تطلعاتهم في الحصول على السكن المناسب.

وأضاف أن بنك الإسكان وشركة عقارات الاسكان حريصين على الاستمرار في المشاركة السنوية في هذا الاستحقاق العقاري الهام، لما يحظى به من إقبال كبير من قبل شركات التطوير العقاري والمواطنين الراغبين في التعرف على مستجدات السوق العقاري من حيث مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي المتوفرة.

وأضاف أن أهمية هذا المعرض تكمن في أنه يمتاز بجمع المتخصصين في قطاعات الهندسة والإنشاءات والعقار تحت سقف واحد، وتطرح فيها أحدث توجهات العرض والطلب في هذه الأسواق، مشيراً إلى أن شركة عقارات الإسكان تحرص على دعم هذه المعارض والفعاليات المتخصصة التي تسهم بشكل كبير في تنمية هذه القطاعات وتلبية احتياجات المستفيدين منها.

وبين مدير عام بنك الإسكان أن مشاركة شركة عقارات الإسكان في المعرض عبر مشروع المرحلة الثانية لدانات السيف، يأتي تأكيداً على التزام بنك الإسكان الراسخ بالوصول إلى المواطنين لاطلاعهم على خياراتهم من المساكن في المشاريع التي يساهم فيها البنك، منوهاً إلى أن البنك بمشاركته في هذه الفعالية يسعى بالتعاون مع وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتقديم خيارات مبتكرة ومتكاملة للمواطنين في مجال السكن والتمويل.

من جهته أكد مدير عام شركة عقارات الإسكان المهندس إياد عبيد أن مشروع المرحلة الثانية لدانات السيف الذي يتم عرضه في جناح الشركة بمعرض الخليج العقاري، يمتاز بموقعه في الركن الداخلي مباشرة من الجانب الجنوبي من قطعة ارض المنطقة التجارية في منطقة السيف مع نقاط وصول وخروج مباشرة، مما يضيف قيمة أكبر لتطوير المشروع بشكل عام.

وقال المهندس إياد عبيد أن مشروع المرحلة الثانية لدانات السيف دانات السيف يتكون من عمارات سكنية تحتوي على 26 طابقاً للسكن، و5 طوابق مخصصة لمواقف السيارات، بمساحة بناء اجمالية 45,948 مترا مربعاً تضم 150 شقة سكنية بثلاث تصاميم مختلفة.

كما يحتوى الطابق الارضي على 11 متجراً للبيع بالتجزئة بمتوسط مساحة 85 متراً مربعاً لكل محل، والتي سوف يتم تأجيرها على اساس تجاري ويمكن دمجها معاً للحصول على مرونة في الحجم. كما ستضيف المنطقة الخضراء الخارجية قيمة لمحلات البيع بالتجزئة وخاصة منافذ المأكولات والمشروبات.

وقال عبيد أن الجناح سيوفر أيضاً وبالتنسيق مع وزارة الإسكان التعريف والترويج لخيار الاستفادة من مشروع دانات السيف وغيرها من مشاريع التطوير العقاري من خلال التمويلات الإسكانية التي تطرحها الوزارة بالإضافة إلى تمويلات برنامج مزايا.

الجدير بالذكر أن “معرض الخليج للعقار” يعد ملتقى هام للمطورين والوسطاء وشركات القطاع الخاص العاملة في مختلف أنشطة الإنشاءات ومؤسسات التمويل بالإضافة إلى جمهور العملاء المرتقب للمطروح من المشاريع المعمارية التي يضمها المعرض، كما يوفّر المعرض فرصاً استثمارية مغرية للمستثمرين في القطاعين التجاري والسكني في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وينشط خلال أيام المعرض تبادل الخبرات والأفكار وترتيب الصفقات بما يمهد للتعاون بين الأطراف المشاركة في المستقبل.