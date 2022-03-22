اخبار الخليج – محافظ الشمالية يكرم عدد من رجال المرور تقديراً لدورهم في تحقيق السلامة المرورية

محمد بن مسعود - الدمام - تزامناً مع الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية والذي احتفلت به المحافظة تحت شعار «شراكة من أجل سلامتك» ، كرم سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، عدد من رجال شرطة المرور في مواقع عملهم في مدينة سلمان ومدينة حمد، وذلك تقديراً لجهودهم ودورهم في سلامة المواطنين على الطريق ودعمهم لبرنامج المحافظة المروري التوعوي.

وبهذه المناسبة ، أكد محافظ الشمالية أن الشعار الذي اتخذته المحافظة لاحتفالها بيوم الشراكة هو شعار شامل يهدف إلى توعية السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية في سبيل تحقيق مفهوم السلامة المرورية كمبدأ اساسي ومسئولية مجتمعية، من خلال إبراز التعاون والتكامل لتضافر الجهود بين المواطنين والمقيمين ورجال الأمن والمرور في رفع مستوى الوعي على أساس انها مسئولية الجميع.

وتأتي هذه الحملة امتداد لاحتفالات البحرين بأسبوع المرور الخليجي للالتزام بالتعليمات المرورية للحد من الحوادث، حيث أكد سعادته خلال الحملة المرورية التوعوية إلى ضرورة التقيد بالقوانين المرورية والتي يأتي في مقدمتها عدم استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، وربط حزام الأمان لجميع مستخدمي المركبة بالإضافة الى تجنب السرعة والالتزام بالسرعات المحددة لكل شارع.

وقام سعادته خلال الحملة بتوزيع مطويات تحمل الارشادات المرورية والورود على سواق المركبات، واختتمت بتكريم رجال المرور المتعاونين بتقديم باقات الورد وشهادات التقدير متمنيا لهم التوفيق.