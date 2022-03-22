“الزكاة والضريبة والجمارك” تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي يُقام تحت شعار “التحول نحو الابتكار” وذلك برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض لتسليط الضوء على عدد من المبادرات المرتبطة بأعمالها في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية، التي من أبرزها مبادرة “حاج بلا حقيبة” التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وتهدف إلى اختصار الوقت والجهد على ضيوف الرحمن، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية عند قدومهم إلى المملكة، والتعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة المرتبطة بخدمة الحجاج، وتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي، وذلك للإسهام في نجاح خطة موسم الحج، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو خدمة ضيوف الرحمن.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض التعريف بمبادرة “حاج بلا حقيبة”، والفوائد المتحققة من المبادرة عند تطبيقها قبل تعليق الحج أثناء جائحة كورونا، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، حيث أسهمت المبادرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز سبل الراحة وتحقيق أعلى معايير السلامة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تقليص المدة الزمنية لنقل الأمتعة وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، إلى جانب إسهام هذه المبادرة في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة.