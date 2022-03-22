القبض على 4 أشخاص لاعتدائهم على مندوب مبيعات بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير الخارجية: إن مملكة البحرين تدعو إلى القيام بجهد دبلوماسي إسلامي مشترك للإسهام في التوصل إلى سلام شامل مستدام في أوروبا

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