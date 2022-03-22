اخبار الخليج – رئيس المجلس الخاص بجلالة ملك مملكة تايلند يستقبل سفير مملكة البحرين في بانكوك

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معاليالجنرال سورايود تشولانوت، رئيس المجلس الخاص بجلالة ملك مملكة تايلند، سعادة السفير منى عباس محمود رضي، سفير مملكة البحرين في بانكوك.

وقد أشاد معالي رئيس المجلس الخاص بجلالة ملك مملكة تايلند بعلاقات الصداقة والتعاون الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات مع مملكة البحرين في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها، أكدت سعادة السفير عمق علاقات الصداقة الوطيدة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند والتي بدأت منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 45 عام، معربة عن تطلعها لتعزيز الزيارات المتبادلة بين الجانبين لا سيما في مجال الصحة، والرعاية الطبية، والسياحة، والتجارة، والاستثمار بين البلدين الصديقين وتشجيع المستثمرين التايلنديين من استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في مملكة البحرين.

كما أشادت سعادة السفير بالمساهمة الفاعلة للمجتمع التايلندي في مملكة البحرين في شتى المجالات التجارية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى الإنجاز الذي تم من خلال التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين ورابطة جنوب شرق آسيا – الآسيان، والتي تعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، في تعزيز الحوار مع مختلف الثقافات والحضارات والشعوب، مثمنة سعادتها دعم مملكة تايلند وترشيحها مملكة البحرين لرئاسة حوار التعاون الآسيوي لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ تحت مسمى «التعافي الأخضر في المجال الصحي – ما بعد الجائحة».

وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة، وسبل تنميتها في شتى الأصعدة، ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.