شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رئيس «نزاهة»: انضمام 93 عضواً لمبادرة مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ترحيب دولي بمبادرة المملكة لإنشاء شبكة عمليات عالمية لمكافحة الفساد

- استعراض وتحليل أدوات قياس الفساد الراهنة

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود التي تستوجب التعاون الدولي الوثيق بين كافة دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن المملكة أطلقت مبادرة لإنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

ونوه خلال أعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي، في مجال ⁧‫مكافحة الفساد بمشاركة 14 دولة إلى أن المجتمع الدولي رحب بهذه المبادرة.

وبين الكهموس، أن عدد أعضاء الشبكة بلغ 93 عضو مكافحة فساد من 56 دولة حول العالم من بينها 8 دول عربية، داعياً في الوقت ذاته بقية الدول العربية للانضمام لهذه الشبكه وتبادل الخبرات فيها.

وأوضح أن الدول تواجه تحديات في تقييم آثار مستويات الفساد والتقدم في جهودها وذلك بسبب عدم وجود مؤشرات دولية موضوعية مبنية على أسس علميه متينة لقياس الفساد.

وبهذا الصدد أعلن الكهموس، أن الهيئة تعمل بالشراكة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تعمل على استعراض وتحليل أدوات قياس الفساد الراهنة للنظر في إمكانية وضع منهجية جديدة مرتكزة على الأدلة لقياس معدلات الفساد على نحو أدق.