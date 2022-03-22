مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة يناقش قياس أداء خدمات الحجيج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

انطلقت أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بعنوان “التحول نحو الابتكار” في مدينة جدة بجلسة حوارية ناقشت قياس أداء خدمة ضيوف الرحمن وتحليل الأثر.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة والوكيل المكلف لشؤون الحج محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أن خدمة ضيوف الرحمن شرف واعتزاز للمملكة، مبينًا أن لدى الوزارة منظومة تقنية ضخمة تمر من خلالها جميع إجراءات الحجاج والمعتمرين ومقدميها، إضافة إلى وجود مؤشرات أداء تبيّن اكتمال الجاهزية، وذلك لتقديم تجربة مميزة لضيوف الرحمن.

من جهته قال نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالعزيز الدهمش: “كان هدفنا خلال المدة الماضية أن نقدم لضيف الرحمن أقصر مدة انتظار في مراحل رحلة الحج، وأطلقنا في الهيئة مبادرة إياب التي تخدم ضيوف الرحمن بإنهاء إجراءات سفرهم في مقر سكنهم”.

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من جهة أخرى أوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور تركي العمر أن المعهد يسعى كمنظومة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية جدًا لضيوف الرحمن، من خلال الاعتماد على التقنية للوصول للحاج وتقديم الخدمات له وقياس أثرها بعد ذلك بالتغذية الراجعة.

وفي ذات السياق قال الرئيس التنفيذي للإستراتيجية ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس عامر الغامدي: “لدينا هدف لنقدم الكثير لخدمة ضيوف الرحمن ولدينا في برنامج خدمة ضيوف الرحمن ثلاثة مستهدفات يأتي على رأسها زيادة قاصدي الحرمين الشريفين سواء في الداخل أو الخارج”، مبينًا أن المستهدف هو الوصول إلى 30 مليون معتمر من الخارج عام 2030، حيث وصل الرقم قبل الجائحة إلى 8 ملايين معتمر سنويًا، وهناك مؤشر سنوي لزيادة الأعداد تدريجيًا.

وأضاف: “يتمثل المستهدف الثاني في الارتقاء بجودة الخدمات، ويشارك فيه عدد من القطاعات والجهات، بهدف الوصول لأرقام متقدمة في الرضا وجودة الخدمات، بينما المستهدف الثالث هو إثراء التجربة الذي يتعلق بأن لا تقتصر زيارة ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة بل تُثرى تلك التجربة بالمواقع التاريخية”، مشيرًا إلى أن المستهدف في 2030 هو تهيئة 40 موقعا تاريخيا وإسلاميا، مثل موقع معركة أحد وغيرها.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوّفي حجاج الدول العربية ماهر العديد العمل على توعية الحجاج بطبيعة رحلة الحج، مما يسهم في أن التيسير والسهولة لهم عبر العمل من خلال دورات تدريبية وورش عمل لضيوف الرحمن، تأكيدًا على أهمية الجاهزية على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم رحلة حج ميسرة لهم.