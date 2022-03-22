محمد بن مسعود - الدمام - مصرية تصدم الجميع بعمل مشين وغير لائق مع مراهق صغير السن .. لن تصدق ماذا فعلت !

أقدمت معلمة مصرية على طعن طالب بالمرحلة الإعدادية داخل إحدى مدارس قرية في محافظة كفر الشيخ، شمالي البلاد.

وفي التفاصيل، اقتحمت المعلمة مدرسة قرية ”القرضا“ وكانت تحمل سكينا بيدها، لتقوم بالاعتداء على طالب بعد وقوع مشاجرة بين ابن عم المصاب وبين ابنها.

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ولاذت المعلمة بالفرار بعد الحادثة، وكثف رجال الأمن عمليات البحث عنها، في الوقت الذي أصدر فيه محافظ منطقة كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، قرارًا بإلقاء القبض عليها وتوقيفها لمدة شهر.

وأكدت التحريات الأولية لرجال الأمن المصري صحة الواقعة.

وبدأت القضية بتلقي مدير أمن محافظة كفر الشيخ اللواء أشرف صلاح بلاغًا من أهالي قرية ”القرضا“ يفيد باقتحام معلمة لمدرسة القرية، والاعتداء على أحد الطلاب، وإحداث بعض الجروح في رأسه.

انتقل رجال الأمن على الفور إلى موقع الحادثة، وتبين أن المتهمة معلمة لغة إنجليزية بذات المدرسة.

ووفق تحقيقات الشرطة، فإن المعلمة قامت بالاعتداء على الطالب إثر وقوع مشاجرة بين نجلها وابن عم الطالب المصاب، حيث تدخل المجني عليه للدفاع عن ابن عمه، لتقوم المتهمة بإخراج ”سكين“ من حقيبتها وتطعنه بها.

كما تبين من التحريات قيام المتهمة بتقديم شكوى إلى الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة نجلها، بعد مشاجرة ابنها مع ابن عم الطالب المجني عليه، وحينما تأكدت من عدم اتخاذ إجراءات حيال الشكوى، قامت باقتحام المدرسة وتنفيذ فعلتها.

ويكثف رجال الأمن جهودهم للقبض على المعلمة المتهمة، بعد نقل الطالب المصاب إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج.