ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 101 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج الدفعة 101 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مقر الكلية في الرياض معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم الغشيان.

وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي.

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عقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة ثمن فيها رعاية سمو ولي العهد لحفل تخريج الدفعة 101 من طلبة الكلية، بعد أن أمضوا في هذه الكلية أكثر من 3 أعوام من الدراسة والتأهيل، انتظموا خلالها في عدد من المسارات والبرامج الدراسية التي دمج فيها التعليم الأكاديمي والتدريب التخصصي والإعداد المعنوي لبناء شخصية عسكرية محترفة في مختلف التخصصات التي تحتاجها القوات الجوية.

وأوضح أن هذه الدورة تضم 4 طلبة من مملكة البحرين وطالب من الكويت أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.

إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وردد الطلاب نشيد الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعُلنت النتائج، وسلم سمو ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم سموه جائزة السلامة.

بعد ذلك تسلم سمو ولي العهد هديتين تذكاريتين من قائد القوات الجوية ومن قائد الكلية بهذه المناسبة.

ثم عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع الطلبة الخريجين.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن مشاري بن جلوي وصاحب السمو الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بندر الفيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير سعد بن تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين والملحقون العسكريون لدى المملكة وأولياء أمور الطلبة.