مجلس شباب المنطقة يدشن مبادرة ملتقى معسكر تبوك الرقمي للأمن السيبراني وعلوم الحاسب

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق مجلس شباب منطقة تبوك اليوم مبادرة ملتقى معسكر تبوك الرقمي للأمن السيبراني وعلوم الحاسب وذلك خلال حفل التدشين المقام في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك بشراكة مجتمعية مع مركز المبادرات التنموية بإمارة المنطقة وجامعة تبوك والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ويهدف الملتقى الذي يقام بمقر الكلية التقنية للبنات الذي يستمر ليومين، إلى تثقيـف الطـلاب والطالبـات عـن الأمـن السيبراني وعلـوم الحاسـب وتصحيح المفـــاهيم الخاطئـة، حيث تسـتهدف المبادرة ما يقارب 200 شاب وشابة.

وسيقام على هامش المبادرة العديد من الجلسات الحوارية والتدريبة في مجال الهندسة الاجتماعية، والتشفير، وأمن الحوسبة السحابية، ومسابقة “الأفكـار للأمـن السيبراني” حيـث تهدف المسابقة لتسليط الضـوء علـى الطـلاب المتميزين بمجال الأمن السيبراني ودعمهم.