محافظ أملج يدشن فعاليات أسبوع البيئة بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- أملج – فايز السميري

دشن محافظ أملج نايف المريخي صباح اليوم في مكتبه بالمحافظة ، “أسبوع البيئة ” تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا”، والذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بمشاركة عدداً من الجهات الحكومية والأهلية.

وفي بداية اللقاء أكد مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس/ هشام عبدالله المنزلاوي أهمية الحفاظ على البيئة ودور الأفراد في ذلك وأوضح بأنه ستكون هناك فعاليات تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، ونشر الثقافة البيئية، وإبراز الاهتمام بأسبوع البيئة

وتتضمن الفعاليات زراعة شتلات، وحملات تنظيف للمواقع البيئية المفتوحة، وحملات تشجير.

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ومن جهته نوه “المريخي” بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لحماية البيئة والمحافظة عليها، مشيرا إلى أهمية وعي وتكاتف المجتمع في المحافظة على البيئة من خلال الممارسات الصحيحة ، و منها عدم رمي النفايات بشكل عشوائي، والمحافظة على نظافة الشواطئ والأماكن العامة والمتنزهات.

وفي ختام اللقاء شكر “المنزلاوي” محافظ أملج على تدشينه أسبوع البيئة.